Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMercado Digital
Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 13:40

ArcelorMittal moderniza SAP com SUSE e cresce 86% produtividade

Infraestrutura de TI é estratégica para empresas que operam ambientes críticos, diz Lacerda

Infraestrutura de TI é estratégica para empresas que operam ambientes críticos, diz Lacerda

Suse/Divulgação/JC
Compartilhe:
Patricia Knebel
Patricia Knebel
Redução de 58% nos custos de sistema operacional no primeiro ano do projeto, aumento de 86% na produtividade das equipes de infraestrutura e redução em até 80% o tempo necessário para implantar novos serviços.

Notícias relacionadas