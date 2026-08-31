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Patricia Knebel

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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 13:44

No e-commerce, RS cresce 23% em envios nacionais

Estudo da Loggi mostra mais de 17 milhões de quilômetros percorridos no 1º semestre

Estudo da Loggi mostra mais de 17 milhões de quilômetros percorridos no 1º semestre

Divulgação/Loggi/JC
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O Rio Grande do Sul registrou crescimento de 23% nos envios de pacotes no primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano anterior, alcançando a segunda maior taxa de expansão entre os estados do país.

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