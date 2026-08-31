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Patricia Knebel

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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 14:21

Expointer recebe hoje Trilha Agro by South Summit Brazil

Programação busca aproximar produtores, startups, empresas e especialistas

Programação busca aproximar produtores, startups, empresas e especialistas

South Summit Brazil/Divulgação/JC
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Com a ideia de levar a dinâmica de conexão do South Summit Brazil para a Expointer, em Esteio (RS), o Pavilhão Internacional recebe hoje (31) durante todo o dia a ‘Trilha Agro by South Summit Brazil’.

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