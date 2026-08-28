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Patricia Knebel

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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 13:05

Fogo de Chão registra mais de mil reservas com atendimento por IA

Agente já atendeu quase 12 mil usuários únicos e gerou mais de mil reservas

Agente já atendeu quase 12 mil usuários únicos e gerou mais de mil reservas

Cristopher Reyer/Divulgação/JC
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O atendimento por inteligência artificial está presente em uma das mais tradicionais redes de churrascarias do mercado, e com resultados importantes. Na Fogo de Chão, um agente de IA integrado ao WhatsApp já processou cerca de 255 mil mensagens entre março e maio de 2026, atendeu quase 12 mil usuários únicos e gerou mais de mil reservas no período.

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