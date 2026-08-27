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Patricia Knebel

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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 13:05

Samsung estreia campanha filmada 100% com Galaxy S26

Recurso da estabilização de vídeo compensa os movimentos de quem está filmando

Recurso da estabilização de vídeo compensa os movimentos de quem está filmando

Samsung/Divulgação/JC
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A Samsung acaba de lançar uma campanha gravada integralmente com o Galaxy S26 – o foco foi destacar o recurso superestabilização de vídeo com bloqueio horizontal do smartphone.

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