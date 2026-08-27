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Patricia Knebel

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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 11:50

Acate cria cluster para tirar empresas do "vale da morte da IA"

Instituição estruturou programa para acelerar a adoção de inteligência artificial

Instituição estruturou programa para acelerar a adoção de inteligência artificial

Acate/Divulgação/JC
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Referência entre ecossistemas de inovação nacional, a Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) estruturou um programa para acelerar a adoção de inteligência artificial nas empresas de tecnologia de Santa Catarina.

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