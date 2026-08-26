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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 14:26

Interesse do mercado é absurdo, celebra CEO da Tellescom

Aloise Júnior conta que contrato com parceira da Malásia será assinado até outubro

Aloise Júnior conta que contrato com parceira da Malásia será assinado até outubro

TÂNIA MEINERZ/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
A Tellescom Semicondutores acelera as conversas para as definições das próximas etapas da construção da fábrica de encapsulamento e testes de semicondutores, e também do posicionamento comercial.

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