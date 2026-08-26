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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 10:59

68% das instituições financeiras reconhecem que infraestrutura não está pronta para IA

Relatório anual para o setor financeiro da Nutanix aponta desafios

Relatório anual para o setor financeiro da Nutanix aponta desafios

AdobeStock/Divulgação/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
A inteligência artificial avança nas instituições financeiras, mas a infraestrutura, os processos internos e os mecanismos de governança ainda não acompanham o ritmo das novas aplicações.

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