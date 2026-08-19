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Patricia Knebel

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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 10:56

Kaspersky identifica 60 sites fraudulentos que exploram o Desenrola

Criminosos atraem pessoas interessadas em renegociar dívidas

Criminosos atraem pessoas interessadas em renegociar dívidas

TÂNIA MEINERZ/JC
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Patricia Knebel
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Há uma campanha ativa de golpes que explora o Novo Desenrola Brasil para atrair pessoas interessadas em renegociar dívidas. A fraude está sendo disseminada pelas redes sociais e utiliza páginas falsas que simulam o processo de negociação do programa.

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