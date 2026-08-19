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Patricia Knebel

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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 11:04

Stefanini amplia parceria com Anthropic para formar 1500 arquitetos em IA

Rodrigo reforça importância de entregar IA em escala e com maturidade para clientes

Rodrigo reforça importância de entregar IA em escala e com maturidade para clientes

Stefanini/Divulgação/JC
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O Grupo Stefanini, presente em mais de 100 países, anunciou um conjunto de movimentos que reforça sua estratégia AI-First. A companhia está fortalecendo a área global de Consulting Services e expandindo a sua relação com a Anthropic.

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