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Patricia Knebel

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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 10:33

eSales terá R$ 5 milhões da Finep para desenvolver plataforma

Maiara diz que Theke passa de uma visão operacional para uma visão gerencial

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eSales/Divulgação/JC
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O propósito da eSales de desenvolver uma plataforma SaaS (software como serviço) multibancos focada em inteligência artificial e cibersegurança para transações financeiras terá um reforço importante.

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