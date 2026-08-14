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Patricia Knebel

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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 17:53

Centro Tecnológico Randon recebe designação da SENASP

Testes avaliam desde aspectos estruturais até o desempenho em condições extremas

Testes avaliam desde aspectos estruturais até o desempenho em condições extremas

Alex Battistel/Divulgação/JC
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O Centro Tecnológico Randon (CTR) recebeu da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) a designação para atuar como laboratório de ensaios na validação de veículos leves destinados à segurança pública. Com a certificação, o CTR passa a integrar um grupo seleto de laboratórios brasileiros habilitados a realizar todos os ensaios exigidos para que veículos possam ser homologados como viaturas, conforme a Norma Técnica SENASP nº 006/2022.

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