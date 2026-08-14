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Patricia Knebel

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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 16:54

Instituto Caldeira promove imersão de 48 horas

Inscrições seguem abertas até 20 de agosto

Inscrições seguem abertas até 20 de agosto

Instituto Caldeira/Divulgação/JC
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O Instituto Caldeira, instituto privado sem fins lucrativos dedicado ao fomento de inovação, negócios e educação, promove entre os dias 27 e 29 de agosto o Bootcamp Caldeira. O workshop imersivo é focado em transformar ideias em produtos digitais funcionais (MVP) usando plataformas de inteligência artificial conversacional.

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