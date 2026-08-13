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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 10:15

Formação de talentos e cibersegurança são grandes desafios para a IA

Barreira é formar pessoas que acompanhem a transformação com a IA

Barreira é formar pessoas que acompanhem a transformação com a IA

AdobeStock/Divulgação/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
Em apenas três anos, o número de vagas que exigem conhecimentos em inteligência artificial no Brasil quase quadruplicou. Em 2021, eram 19 mil, em 2024, chegaram a 73 mil. Os dados fazem parte do Voa Brasil, relatório da Microsoft sobre os impactos da empresa no País.

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