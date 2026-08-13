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Patricia Knebel

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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 10:12

TOTVS lidera levantamento sobre inovação em respostas do ChatGPT

No ranking, empresa alcançou 81% de visibilidade nas respostas

No ranking, empresa alcançou 81% de visibilidade nas respostas

TOTVS/Divulgação/JC
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A forma como empresas constroem reputação no ambiente digital está passando por uma transformação com o avanço da Inteligência Artificial. Hoje, organizações se dedicam cada vez mais a acompanhar como são retratadas por plataformas de IA generativa como o ChatGPT.

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