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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 10:12

Pesquisa aponta que ouvintes não conseguem distinguir músicas criadas por IA

Brasil é o país com maior curiosidade sobre o uso da IA entre os mercados analisados

Brasil é o país com maior curiosidade sobre o uso da IA entre os mercados analisados

DEEZER/DIVULGAÇÃO/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
A Inteligência Artificial já ocupa espaço significativo na produção musical, e a percepção dos ouvintes acompanha essa transformação. Pesquisa encomendada pela Deezer ao instituto Ipsos revelou que 97% das pessoas não conseguem diferenciar uma música criada integralmente por IA de uma composição produzida por artistas humanos

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