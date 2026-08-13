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Patricia Knebel

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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 10:13

Deezer registra maioria de músicas geradas por IA pela primeira vez

Em junho, ocorreram picos de 90 mil músicas sintéticas enviadas por dia

Em junho, ocorreram picos de 90 mil músicas sintéticas enviadas por dia

AdobeStock/Divulgação/JC
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A Inteligência Artificial acaba de atingir um novo marco na indústria da música. Pela primeira vez, as faixas geradas integralmente por IA passaram a representar mais da metade dos novos uploads diários recebidos pela Deezer. Segundo a plataforma global de streaming, em junho foram registrados picos de aproximadamente 90 mil músicas sintéticas enviadas por dia, volume equivalente a mais de 50% do conteúdo adicionado diariamente a Deezer.

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