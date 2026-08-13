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Patricia Knebel

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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 10:13

Custo de codificar com IA ultrapassará salário de desenvolvedor

Segundo Gartner, isso acontecerá em função do aumento do consumo de tokens

Segundo Gartner, isso acontecerá em função do aumento do consumo de tokens

AdobeStock/Divulgação/JC
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Nos últimos anos, a discussão sobre Inteligência Artificial esteve concentrada no potencial da tecnologia para aumentar a produtividade das empresas. À medida que os projetos deixam a fase de testes e passam a operar em escala, uma nova variável entra em cena: quais serão os custos de manter esses sistemas funcionando?

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