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Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 10:14

Região Sul concentra 80% dos projetos de digitalização industrial financiados pela Finep

Iniciativa financia a implementação de tecnologias associadas à chamada Indústria 4.0

Iniciativa financia a implementação de tecnologias associadas à chamada Indústria 4.0

AdobeStock/Divulgação
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
A Região Sul do Brasil concentra 80% dos projetos já contratados por uma linha da Finep voltada à digitalização de micro, pequenas e médias empresas e cooperativas. Desde que foi lançado, o Inovacred 4.0 financiou mais de 300 projetos em todo o País, somando cerca de R$ 600 milhões em recursos.

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