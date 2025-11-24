ESG Now e CIGAM firmam parceria estratégica

Com o objetivo de tornar a gestão ESG mais acessível, confiável e parte integrante da rotina de negócios, a ESG Now, startup especializada em gestão e automação de dados ESG, e a CIGAM, empresa com mais de 39 anos de experiência em software de gestão empresarial (ERP), firmaram uma parceria estratégica.

A partir da conexão entre a plataforma ESG Now e o ERP CIGAM, as empresas passam a contar com um fluxo único de dados financeiros, operacionais e socioambientais. Isso deve permitir um monitoramento contínuo, automação de processos e geração de relatórios ESG auditáveis.

“Ao conectar o ERP da CIGAM à nossa plataforma, estamos eliminando a distância entre gestão empresarial e sustentabilidade. ESG não é mais um relatório anual, é um processo contínuo de tomada de decisão baseada em dados”, destaca Elias Neto, CEO da ESG Now.

A parceria surgiu da complementaridade entre as soluções e os perfis de clientes das duas empresas. Enquanto a CIGAM é reconhecida nacionalmente por seu ERP completo que integra finanças, produção, pessoas e processos, a ESG Now é especialista em centralizar e automatizar informações socioambientais e de governança.

Com a nova solução, as informações antes dispersas passam a ser reunidas em um único ambiente, onde são tratadas, cruzadas e transformadas em indicadores de desempenho e relatórios confiáveis, alinhados às principais normas internacionais.

“Está no nosso DNA inovar e impulsionar a transformação digital das empresas. A parceria com a ESG Now representa a evolução natural dessa missão, unindo gestão empresarial, tecnologia e sustentabilidade em um mesmo ecossistema”, afirma Robinson Oscar Klein, sócio-fundador e CEO da CIGAM.

A iniciativa simboliza um movimento para trazer o ESG ao centro da estratégia empresarial e permite que os indicadores de sustentabilidade sejam acompanhados em tempo real e se tornem parte ativa da tomada de decisão.

Com dados automatizados e auditáveis, as empresas ganham transparência, rastreabilidade e eficiência, reduzindo o tempo de coleta e o retrabalho associado aos processos de reporte ESG. Isso fortalece a cultura de responsabilidade e governança dentro das organizações, tornando a sustentabilidade um componente estratégico da gestão.

“O principal valor desta parceria é mostrar que duas empresas brasileiras de tecnologia estão unidas para transformar dados de sustentabilidade em ações operacionais, gerando relatórios confiáveis e acelerando a conformidade regulatória”, complementa Elias Neto.

Para a CIGAM, essa aliança reforça o compromisso histórico da marca com a inovação responsável. A empresa, reconhecida por sua gestão participativa e por ser uma das Melhores Empresas para Trabalhar (GPTW), adota práticas sustentáveis em sua estrutura e operação, com uso de energia solar, captação de água da chuva, reaproveitamento de materiais e tecnologias de eficiência energética.

“Vivemos os princípios ESG no dia a dia. Levar essa agenda para dentro do ERP significa ampliar a visão de gestão das organizações e inspirar outras empresas a seguirem o mesmo caminho”, destaca Klein.