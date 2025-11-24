CI&T tem 200 vagas de estágio para formação em IA

Está com inscrições abertas até 12 de janeiro o Next Gen AI, programa de estágio da CI&T voltado à formação da próxima geração de AI professionals. As vagas estão disponíveis para estudantes de todo o Brasil que querem iniciar a carreira em tecnologia.

A CI&T é especialista global em transformação tecnológica e opera com o suporte de mais de 6,9 mil profissionais em 10 países. Neste ciclo, o programa traz uma novidade: serão duas entradas de turmas, totalizando 400 contratações ao longo do ano. A primeira, com 200 vagas, está prevista para março de 2026.

As oportunidades são para atuação no desenvolvimento de software e na implementação de testes manuais ou automatizados, com contratos de trabalho remotos e híbridos, abertos para pessoas candidatas de todo o Brasil.

Um dos destaques do programa é o AI Bootcamp Next Gen, uma trilha de treinamento exclusiva desenvolvida pela CI&T. O conteúdo combina teoria e prática, com foco no uso da Inteligência Artificial por meio da plataforma proprietária CI&T Flow. O objetivo é capacitar as pessoas estagiárias para desenvolver e aplicar soluções inovadoras, aprimorando a qualidade e a eficiência do trabalho.

Além da formação técnica, o programa também estimula o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como colaboração, trabalho em equipe e adaptação à cultura de inovação e transformação da CI&T.

“O Next Gen AI é uma das nossas principais portas de entrada para novos talentos. Buscamos jovens com curiosidade e dispostos a aprender, oferecendo uma formação que une prática, mentoria e desenvolvimento em Inteligência Artificial”, comenta Bárbara Ritzmann, Head of Talent Attraction & Onboarding da CI&T.

Para participar, é necessário residir no Brasil; ter pelo menos 16 anos completos até 17 de março de 2026; ter disponibilidade para estagiar 4 ou 6 horas diárias; possuir vínculo ativo com uma instituição de ensino (técnico, tecnólogo, graduação ou pós-graduação) em cursos relacionados à Tecnologia da Informação e previsão de conclusão do curso a partir de dezembro de 2026 até julho de 2027.