Caldeira realiza AI Day 2025 no dia 4 de dezembro

No dia 4 de dezembro, o Instituto Caldeira promove mais uma edição do AI Day, evento imersivo e exclusivo que coloca a Inteligência Artificial no centro das discussões sobre o futuro dos negócios e da sociedade.

Serão duas trilhas de conteúdo. A primeira, AI em Ação: o agora da Inteligência Artificial, trará cases reais e aplicações concretas da AI em diversos setores. A Trilha 2, AI e o Futuro das organizações e da sociedade, fomentará reflexões sobre como empresas e pessoas se reorganizam em uma sociedade guiada por AI. Ética, cultura, liderança e impacto no trabalho em debate para construir um futuro sustentável e inclusivo.

Para participar dos debates, o AI Day 2025 terá nomes como o gerente de Produto na Baidu, Ivan Feng; o diretor de vendas de parceiros da Huawei Cloud Brazil, Feng Ye e a cofundadora da Trama e especialista em Inteligência Artificial, Amanda Graciano.

Também participam das conversas o diretor de Desenvolvimento do Tumo Center for Creative Technologies e ex-chefe de Desenvolvimento de Programas na Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Pegor Papazian, e a escritora e apresentadora da GNT, Maria Ribeiro.