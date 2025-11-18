Loggi lança chatbot para vendas no setor logístico

A Loggi, player de entregas, está lançando um novo canal com Inteligência Artificial generativa para atendimento especializado em vendas. A ideia é atender desde o pequeno e médio empreendedor, que tem interesse em contratar o serviço logístico da companhia, até uma grande marca ou marketplace, ampliando o suporte de ponta a ponta, desde o cadastro até a integração em plataformas de e-commerce.

O novo chatbot será capaz de identificar padrões e segmentar clientes em tempo real, otimizando a segmentação de vendas e direcionando, de forma mais ágil, leads mais qualificados para atendimento humano.

A ferramenta foi projetada para expandir a capacidade do time comercial da Loggi, automatizando leads de forma rápida, personalizada e eficiente. O vice-presidente de Produto e Tecnologia da Loggi, Diego Cançado, explica que o objetivo é proporcionar uma experiência de vendas mais fluida, assertiva e escalável.

“Pretendemos aumentar a taxa de conversão em 20% e reduzir o tempo gasto com leads não qualificados. Essa inovação reflete nosso compromisso contínuo com a excelência e sermos referência em entregas com o acesso a soluções logísticas de ponta”, diz.

Além de oferecer comunicação natural via WhatsApp com disponibilidade 24 horas, a ferramenta viabiliza campanhas click-to-WhatsApp e facilitará a integração de negócios nano e micro, liberando o time de vendas para atuar em negociações mais complexas com grandes clientes.

A ferramenta também atenderá clientes que procuram mais informações sobre como realizar a integração em plataformas. Além do WhatsApp, será possível utilizar o serviço por meio do aplicativo e do site da Loggi.

“As equipes de vendas também receberão leads criteriosamente qualificados, permitindo que dediquem mais tempo a negociações mais efetivas. Isso vai construir um processo de vendas mais previsível e escalável”, completa o gestor.