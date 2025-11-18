Agentes de IA devem ser adotados em massa a partir de 2026, diz IEEE

A partir de 2026, a inteligência artificial (IA) agêntica deve ter uma participação mais ativa na vida das pessoas, de acordo com o Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE). A entidade entrevistou líderes de tecnologia de seis países (Brasil, China, Índia, Japão, Reino Unido e EUA) e identificou que os chamados agentes de IA, sistemas autônomos capazes de executar tarefas sem supervisão contínua, passarão a ser adotados em massa pelos consumidores.

Para 60% dos executivos brasileiros, essa adoção em larga escala começará já no próximo ano. Entre os principais usos previstos estão organizadores de agenda e calendários familiares (52%), gerenciadores de privacidade de dados (45%), monitores de saúde (41%) e assistentes para tarefas domésticas automatizadas, como pedidos de supermercado (41%).

A diferença é significativa para usuários já habituados com a inteligência artificial generativa, observa Camilo Girardelli, membro do IEEE e arquiteto de software especializado em machine learning. “A IA que usamos hoje é mais reativa: você faz uma pergunta, ela responde; pede algo específico, ela executa. A IA agêntica vai além disso: consegue entender um objetivo maior e trabalhar de forma autônoma para alcançá-lo, tomando decisões no caminho”, compara.

Enquanto a IA tradicional lista algumas opções de voos para uma viagem , a IA agêntica é capaz de entender as necessidades do viajante e, além da pesquisa de voos, pode verificar hotéis na região, indicar programação e elaborar uma proposta completa de viagem. “ Tudo isso sem você precisar fazer dez perguntas diferentes ”, destaca Giardelli.

Apesar da autonomia, os agentes de IA ainda dependerão de supervisão humana, fato que mobiliza o mercado de trabalho na área. O estudo aponta que 91% dos líderes esperam um aumento na contratação de analistas de dados, responsáveis por revisar precisão, transparência e possíveis vulnerabilidades dos resultados.

De acordo com Giardelli, o avanço dos agentes de IA vai exigir mais investimentos em infraestrutura, maior nível de qualificação profissional e regulação. Ele comenta que os sistemas exigem muita capacidade computacional e que a pesquisa do IEEE aponta que serão necessários de três a sete anos para que o mundo alcance a infraestrutura adequada.

Aplicações da IA agêntica para os consumidores

De acordo com a pesquisa global do IEEE, os líderes apontam que os agentes de IA serão adotados em massa para desempenhar as seguintes funções

Assistente pessoal e organizador de rotina (52%)

Gerenciador de privacidade de dados (45%)

Monitor de saúde (41%)

Automatizador de compras e tarefas domésticas (41%)

Curadoria de notícias e informações (36%)

Impacto sobre o trabalho

Nove em cada 10 executivos da área acreditam que a IA agêntica vai elevar a demanda por analistas de dados.

Habilidades mais buscadas

Ética em IA (44%)

Análise de dados (38%)

Aprendizado de máquina (34%)

Modelagem de dados (32%)

Desenvolvimento de software (32%)

Setores que serão transformados no Brasil

Os entrevistados apontam que os segmentos mais impactados pela IA agêntica serão: