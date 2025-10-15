Salesforce investe US$ 15 bilhões em São Francisco

Porto Alegre,
Publicada em 15 de Outubro de 2025 às 13:47
A Salesforce anunciou planos de investir US$ 15 bilhões em São Francisco (EUA) nos próximos cinco anos, reforçando a meta de ajudar a transformar a cidade capital mundial da IA.
O investimento será direcionado para apoiar um novo Centro de Incubação de IA no campus da Salesforce em São Francisco e para expandir o ecossistema de IA por meio de investimentos em desenvolvimento e treinamento da força de trabalho.
A notícia foi anunciada pouco antes do Dreamforce, que recebe quase 50 mil pessoas em São Francisco essa semana. A conferência está comemorando seu 23º ano na cidade e espera-se que gere US$ 130 milhões em receita local e 35 mil empregos locais em apoio ao evento.
“São Francisco é uma cidade de inovação, talento e visão”, disse Marc Benioff, presidente e CEO da Salesforce. “Este investimento de US$ 15 bilhões reflete nosso profundo compromisso com nossa cidade natal, promovendo a inovação em IA, criando empregos e ajudando empresas e nossas comunidades a prosperar nesta nova era incrível", disse.