Transição energética e conexões atraem investimentos

A transição energética e o desenvolvimento sustentável no Brasil foram debatidos no painel “Transição Energética no Brasil: oportunidades e atração de investimentos”, durante a Semana Caldeira.

O bate papo contou com a presença de Tara Karimi, cofundadora da empresa de biotecnologia Cemvita e do presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, e foi mediado pelo CEO do Hub Haya, Edson Higo.

Um dos pontos destacados foi o alto nível de energia renovável no mercado local.

“O Brasil se encontra em uma posição de liderança robusta na arena de energia renovável, exibindo uma matriz energética 47% renovável, mais que o dobro das taxas de 21% nos Estados Unidos e 23% na Europa, e uma matriz elétrica onde 83% da eletricidade provém de fontes renováveis, superando amplamente os 43% registrados no país norte-americano”, destacou Higo.

Prikladnicki destacou o papel da Invest RS na atração de investimentos para o Rio Grande do Sul, focando setores prioritários, com ênfase na transição energética. Segundo ele, a criação da agência foi pensada para resolver um problema histórico do estado: a atração de investimentos.

"Em muitos casos, tínhamos o que as empresas procuravam, mas elas não sabiam e nós não tínhamos a chance de mostrar. A Invest RS foi criada para estar onde as decisões de investimento são tomadas, em São Paulo e no exterior", destaca Prikladnicki.

Uma das empresas que resolveu investir no Rio Grande do Sul foi a Cemvita. Tara Karimi, co-fundadora, lembrou que a decisão de estabelecer a primeira fábrica no estado foi tomada após um encontro em Nova York. E foi influenciada pela alta disponibilidade de energia renovável, a acessibilidade à matéria-prima e a facilidade de recrutamento de talentos locais.

A Cemvita decidiu instalar sua primeira fábrica em Passo Fundo com o objetivo de produzir óleos, que podem ser utilizados na produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF), utilizando resíduos de carbono da indústria.

"Começar um negócio em um novo país é difícil, mas Passo Fundo foi muito acolhedor, todos nos ajudaram a acelerar o processo, e o fato de termos a matéria-prima e o talento disponíveis tornou a decisão inteira fácil para nós”, afirmou Tara.