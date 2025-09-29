Amazon e parceiros criam centro de IA para gestão hídrica sustentável

Com foco em promover ações em um cenário global marcado pelo avanço acelerado da tecnologia e pelo agravamento dos desafios ambientais, a Amazon anunciou uma aliança inédita entre líderes dos setores de tecnologia, meio ambiente e infraestrutura hídrica promete transformar a gestão dos recursos hídricos globais.

A empresa, juntamente com o Water Environment Federation, o Water Center at the University of Pennsylvania e a Leading Utilities of the World (iniciativa que reúne as principais concessionárias de água e esgoto do mundo), anunciaram a criação do Centro de Excelência Water-AI Nexus. O objetivo é desenvolver infraestruturas de Inteligência Artificial (IA) sustentáveis e utilizar seu potencial para enfrentar a crescente crise hídrica global.

O anúncio do Centro de Excelência foi feito na Climate Week NYC, nos Estados Unidos, o maior evento climático anual, o que reforça a urgência e relevância da iniciativa. O Water-AI Nexus será dedicado principalmente a duas missões.

Novas máquinas para resfriamento de data centers estreiam em feira de tecnologia LEIA TAMBÉM:

A primeira delas é a “Água para a IA”, que busca garantir que a infraestrutura de IA utilize a água da forma mais eficiente possível, com a otimização do consumo dentro das Regiões AWS e zonas de disponibilidade que abrigam as cargas de trabalho de IA.

A outra é a “IA para a água”, focada em aproveitar as capacidades da IA e Machine Learning, em plataformas como o Amazon SageMaker e outras de análise de dados, para resolver desafios urgentes de escassez e gestão hídrica. Isso inclui análises preditivas de procura, detecção de anomalias em redes e otimização de processos de tratamento.

"As empresas de água em todo o mundo, enquanto servem comunidades que dependem de serviços de água confiáveis e acessíveis, enfrentam desafios sem precedentes devido às mudanças climáticas e a infraestruturas antigas”, analisa Ralph Erik Exton, diretor executivo da WEF.

“O Water-AI Nexus vem acelerar a inovação e conectar profissionais da água com especialistas em IA para que desenvolvam soluções que beneficiem ambos os setores, e as comunidades. Esta plataforma colaborativa promove o desenvolvimento de soluções nativas na nuvem e a otimização da gestão da água com uso de dados", afirma.

Uma das principais frentes de atuação do Centro de Excelência Water-AI Nexus é a criação de diretrizes e padrões para o uso responsável da água no setor de IA. A iniciativa busca promover as melhores práticas na indústria e estabelecer critérios claros de conformidade para a eficiência hídrica em data centers.

"A inovação responsável significa tanto abordar nossa pegada hídrica quanto usar a tecnologia para resolver os desafios globais de água", destacou Beau Schilz, diretor de recursos hídricos da Amazon Web Services (AWS). A empresa firmou o compromisso de devolver mais água às comunidades do que usa em seus data centers até 2030.