Era dos negócios autônomos marca 2025, aponta Gartner

Muitas das principais inovações tecnológicas que estão sendo observadas em 2025 apoiam a nova era dos negócios autônomos, incluindo clientes-máquina, agentes de Inteligência Artificial (IA), inteligência de decisão e dinheiro programável.

Após anos de transformação digital, as organizações agora enfrentam novas rupturas à medida que a IA e a automação remodelam a concorrência, os clientes, os produtos, as operações e a liderança, comenta Marty Resnick, vice-presidente Analista do Gartner.

“Nesta nova era de negócios autônomos, os CIOs devem avaliar como as tecnologias emergentes podem criar diferenciação competitiva, revelar maiores eficiências e capturar novas oportunidades de crescimento”, recomenda.

Tópicos como esses e outros voltados a CIOs e líderes de TI e negócios, incluindo insights e tendências que moldam o futuro, como aceleração da transformação empresarial, modernização de aplicações, infraestrutura e operações, serão destaque na Conferência Gartner CIO & IT Executive 2025, que será realizada de 22 a 24 de setembro em São Paulo (SP).

Clientes-máquina

Os clientes-máquina são agentes econômicos não humanos que compram bens ou serviços em nome de pessoas ou organizações. O Gartner estima que três bilhões de máquinas B2B conectadas à Internet podem atuar como clientes atualmente, chegando a oito bilhões até 2030.

Isso inclui assistentes pessoais virtuais, aparelhos inteligentes, carros conectados e equipamentos de fábrica habilitados para a Internet das Coisas (IoT).

“Os clientes-máquina desempenharão um papel importante em setores como manufatura, varejo e bens de consumo, abrindo novas oportunidades de receita e eficiência”, afirma Resnick.

Agentes de IA

Os agentes de IA podem observar, tomar decisões, agir e atingir metas em seus ambientes digitais ou físicos para ajudar as organizações a atingirem seus objetivos.

Ao usar ferramentas como Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), as organizações estão criando e implementando agentes de IA para lidar com tarefas complexas. Esses agentes podem transformar muitos setores ao automatizar o trabalho em áreas como serviços ao consumidor, indústria, análise de dados, criação de conteúdo e logística.

A confiança nos agentes de IA continua limitada devido a preocupações sobre sua capacidade de prever e executar tarefas com precisão. Sem supervisão humana, os agentes de IA poderiam tomar decisões importantes rapidamente antes que alguém percebesse.

O Gartner recomenda que as organizações incluam os agentes de IA no planejamento estratégico, compreendendo suas capacidades e aplicações, especialmente à medida que se tornam mais independentes e fáceis de usar.

Inteligência de decisão

A inteligência de decisão aprimora a tomada de decisões ao compreender e estruturar como elas são feitas, bem como a forma com que os resultados são avaliados, gerenciados e aprimorados por meio de feedback. Ao digitalizar e modelar as decisões como ativos, ela preenche a lacuna entre o insight e a ação para melhorar continuamente a qualidade das decisões, ações e resultados.

“O hype em torno da IA Agêntica e da IA Generativa, as pressões regulatórias sobre a automação de decisões e a recente incerteza global revelaram pontos fracos nos processos e tomadas de decisões de negócios tradicionais”, diz Christian Stephan, diretor Analista Sênior do Gartner.

Dinheiro programável

Dinheiro programável é qualquer forma de dinheiro digital que pode ser programado usando software que determina sua operação com base em critérios algorítmicos. Ele pode contar com tokenização habilitada por blockchain e contratos inteligentes para aumentar a participação de atores econômicos e programar trocas de valores.

As organizações serão obrigadas a se envolver com dinheiro programável para se conectar com clientes-máquina como novos tipos de clientes, bem como com pares de negócios e colaboradores.

“O dinheiro programável é transformador para os provedores de serviços financeiros, possibilitando novos formatos de moeda e mercados de ativos digitais”, diz Stephan. “Ele impulsiona a inovação na criação de valor, financiamento e troca de ativos, incluindo negociações entre máquinas, remodelando as cadeias de suprimentos e de valor financeiro.”