Pix Force está entre as 20 finalistas do South Summit Korea

A Pix Force, startup brasileira especializada em tecnologias de visão computacional, inteligência artificial e machine learning, está entre as 20 finalistas da segunda edição do South Summit Korea.
O evento acontece entre os dias 01 e 02 de outubro na Província Gyeonggi, na Coréia do Sul, considerado o país mais inovador do mundo e uma das economias mais fortes da Ásia.
O evento contará com mais de 50 palestrantes internacionais — fundadores, investidores e líderes de ecossistemas — para compartilhar insights, e fazerem parte de um centro internacional de inovação em Deep Tech. Eles devem discutir ainda temas como Sustentabilidade, Mobilidade e IA – setores onde o país asiático possui avanços significativos.
Importante ressaltar que a gaúcha Pix Force vem se destacando no cenário no mercado global
, tanto em competições como ao avançar na sua internacionalização, inclusive, abrindo operação
em outros países.
A competição de startups vai reunir algumas das empresas mais promissoras do mundo em Deep Tech e IA – das 439 inscrições de 60 países, apenas 20 startups foram selecionadas como finalistas.
Para o CEO da Pix Force, Daniel Moura, participar dessa competição demonstra que a inovação desenvolvida pela empresa ultrapassa fronteiras. “O que estamos fazendo na Pix Force não é inovador apenas no Brasil, mas também em qualquer lugar do mundo”, celebra. Em 2022, na primeira edição do South Summit Brazil, a empresa conquistou o prêmio de startup mais inovadora do Brasil.