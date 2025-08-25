ITEC inaugura em 2027 e anuncia Richter como líder de implantação

Com inauguração prevista para março de 2027, o Instituto de Tecnologia e Computação (ITEC) acelera os próximos passos para tirar do chão um projeto audacioso. Serão R$ 400 milhões investidos em 10 anos para formar 420 novos talentos para a economia digital.

O campus está localizado em uma área de mais de 200 mil metros quadrados, doada à instituição por um grupo de empresários, incluindo Carlos Johannpeter, Fernando Estima e a família Pavei.

Essa semana, as máquinas já estarão no terreno, situado no Prado Bairro Cidade, em Gravataí (RS), para iniciar o serviço de terraplanagem. Em setembro, será contratada a empresa que ficará responsável pelas obras civis. A conclusão está prevista para 2026.

Para liderar a implementação e operação da iniciativa educacional inédita em Gravataí, o ITEC anuncia Cristiano Richter como diretor de Desenvolvimento e Operações.

Com ampla experiência em liderança, tecnologia e educação, o ex-pró-reitor da Unisinos terá a missão de liderar a implementação e operação do instituto.

“Serão 19 meses e meio para abrirmos as portas. É um projeto com um propósito muito inovador, que vai formar uma nova geração de líderes de tecnologia do Brasil. É uma iniciativa complementar ao ecossistema que temos no Rio Grande do Sul e no Brasil”, analisa.

Na fase 1, explica, serão 12 meses de obras e, entre agosto e setembro de 2026, será feita a implantação administrativa e acadêmica. Nesse período iniciará o processo formal de contratação de professores. O Vestibular para o curso de Ciência da Computação acontecerá no segundo semestre de 2026 (60 alunos) e de 2027 (mais 60).

O Instituto de Tecnologia e Computação está sendo desenhado há três anos para ser, de fato, uma iniciativa disruptiva. Para compreender a robustez do que está sendo pensado, não basta olhar para o investimento que será feito.

Os nomes envolvidos na iniciativa ajudam a explicar a expectativa em torno desse projeto. O ITEC foi idealizado pelo empreendedor da tecnologia e filantropo Cristiano Franco, e tem como primeiros fundadores e financiadores, além de Franco, os empresários Marcelo Lacerda e Sérgio Pretto – pioneiros da internet no Brasil e cofundadores do Terra Networks –, a Fundação Behring e a Telles Foundation, ambas com histórico de investimentos transformadores em educação.

Imersão no campus e análise prévia da jornada dos alunos

O currículo do curso de graduação do ITEC foi desenhado por Giselle Reis, líder do programa de Computação da Carnegie Mellon University no Qatar e especialista em lógica computacional, com orientação de um conselho acadêmico formado por nomes de referência internacional.

Entre eles, Maria Klawe, ex-presidente da Harvey Mudd College (EUA) e referência global em excelência e diversidade nas áreas de STEAM – acrônimo em inglês para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Também faz parte do conselho Luis Lamb, especialista em inteligência artificial.

O grupo idealizou uma proposta curricular que vai além da formação técnica tradicional, com foco em pensamento computacional rigoroso, fundamentos teóricos sólidos e capacidade de aplicação prática para resolver problemas reais em ciência, tecnologia e sociedade. O objetivo é formar profissionais que pensem e atuem com ética e responsabilidade.

O diretor de Desenvolvimento e Operações, Cristiano Richter, explica que a formação será de excelência, a partir destas referências internacionais e também de uma ampla pesquisa no mercado nacional com o público de interesse.

A experiência dentro do campus também será algo inédito no Brasil, apesar de ser uma realidade nos EUA e na Ásia. Isso porque, os alunos terão moraria integral no campus. “O modelo residencial permitirá uma experiência holística e imersiva na busca da formação integral dos alunos. Não será apenas assistir a aula, mas poder refletir e aprender de forma mais ampla”, explica.

Outro fator importante nesse sentido é o programa de bolsa e suporte. “Não adianta ter apenas essa experiência, é preciso garantir o acesso. Os primeiros 60 alunos terão bolsa integral, que cobre a mensalidade, a residência, a alimentação e todo suporte acadêmico e emocional”, explica o líder da operação.

A seleção dos alunos também será feita de forma diferenciada. O foco são jovens talentos que estão saindo do ensino médio e com predisposição a construir uma jornada diferenciada, com aptidão a aprender e ir além do esforço normal. Além, claro, de interesse genuíno na área de STEAM, abordagem pedagógica integrada de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.

"A primeira turma do ITEC será fundamental para a criação de uma cultura e senso de comunidade de aprendizado. Vamos buscar jovens talentos de todo o país, e dar a eles a oportunidade de desenvolverem seu pleno potencial em um ambiente imersivo e estimulante. Minha missão é garantir que este projeto se desenvolva em linha com a excelência que estamos comprometidos a oferecer", diz Richter.

Cristiano Richter

O diretor de Desenvolvimento e Operações do ITEC, Cristiano Richter, tem ampla experiência em liderança, tecnologia e educação.

Com formação em Engenharia Civil, mestrado e doutorado em Engenharia de Produção, Richter possui mais de 20 anos de experiência na liderança executiva de grandes projetos de desenvolvimento e inovação nos setores de educação e tecnologia. Além de se especializar recentemente na sua formação executiva em universidades de reputação internacional (IMD, UC Berkeley, MIT), também atuou como professor nas áreas de gestão e engenharia.

O executivo ocupava, até então, o cargo de pró-reitor de Administração da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. Na instituição, dentre outros projetos estratégicos, liderou a implantação do campus da universidade em Porto Alegre – projeto de 56 mil m² com investimento de R$ 210 milhões – e a transferência de tecnologia da Coreia do Sul para o Brasil na área de semicondutores com a HT Micron.

Curso de graduação em Ciência da Computação em tempo integral, com residência no campus, currículo de excelência acadêmica e compromisso com a democratização do acesso de talentos ao ensino superior.