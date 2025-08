Dez startups se classificam ao Global Tech Innovator da KPMG

A edição 2025 do prêmio Global Tech Innovator Brasil, promovido pela KPMG, selecionou dez startups que representam o que há de mais sofisticado no ecossistema nacional.

São soluções que vão de tecnologia educacional para inclusão de pessoas neurodivergentes, à bioengenharia de proteínas recombinantes e à eletroquímica quântica com potencial de revolucionar o setor farmacêutico.

A startups foram classificadas entre centenas de candidatas e apenas uma representará o Brasil na edição global do KPMG Tech Innovator, competição internacional com finalistas de mais de 21 países. A grande final acontece durante o Web Summit, em Lisboa entre os dias 10 a 13 de novembro, e o representante brasileiro contará com despesas pagas pela KPMG.

“O que mais nos impressionou foi a profundidade técnica aliada a modelos de negócio sustentáveis e com vocação internacional. É muito representativo também ver deep techs brasileiras ganhando tração e visibilidade. Elas mostram que o país tem excelência científica e capacidade de transformar pesquisa em produto global” comenta o sócio-diretor da KPMG e líder da premiação no Brasil, Diogo Garcia.



As 10 startups classificadas farão um pitch para um grupo de jurados composto por sócios da KPMG e, em um segundo momento, com jurados notáveis no ecossistema de inovação.

As avaliações levam em conta os critérios de disrupção e inovação, potencial de mercado, adoção do cliente, tração e marketing de mercado, potencial a longo prazo e qualidade do pitch.



As 10 startups classificadas: