Randoncorp prorroga inscrições para programa Leading The Future

Estão prorrogadas até o dia 27 de julho as inscrições para o Leading The Future, programa nacional da Randoncorp voltado à formação de novas lideranças.

A iniciativa oferece uma jornada de desenvolvimento e avanço de carreira com duração de dois anos, incluindo capacitação técnica e comportamental, além de vivências práticas e mentorias com executivos da organização.

O programa oferece oportunidades para atuação em diversas verticais de negócio da Randoncorp, com possibilidade de trabalho no Brasil e no exterior, além de contribuir para a expansão e fortalecimento das operações.

As vagas estão abertas a profissionais de todo o país, brasileiros ou estrangeiros com visto de trabalho no Brasil, com curso superior completo e inglês avançado. O candidato deve ter no mínimo dois anos de experiência, identificação com o core business e o propósito da companhia. Pós-graduação e espanhol intermediário são diferenciais.

Os participantes terão acesso a uma trilha de desenvolvimento, que inclui mentoria com executivos, job rotation, strategy labs, coaching entre pares e capacitação em IA e outras competências técnicas e comportamentais de liderança.

“Queremos ampliar nosso olhar para o mercado, conectando diferentes experiências e perfis ao nosso propósito de transformação. Isso sem deixar de reconhecer e valorizar os talentos que já temos dentro de casa, através de um programa focado no público interno”, destaca Marcos Baptistucci, CPCO da Randoncorp.