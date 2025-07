Clientes da Ouro e Prata poderão rastrear ônibus em tempo real

A Viação Ouro e Prata está trazendo para o mercado o OPMaps, sistema de rastreamento de ônibus em tempo real.

Com a tecnologia via satélite, o passageiro pode já a partir desse mês acompanhar o trajeto do ônibus em tempo real, direto do celular e compartilhar a sua localização com familiares e amigos, que acompanham otrajeto e sabem exatamente o momento da chegada.

O projeto, que está em desenvolvimento há mais de quatro anos, passou por diversos testes e integrações com a grade operacional da empresa, com objetivo de garantir precisão dos dados apresentados.





Para isso acontecer, a empresa precisou conectar vários sistemas, como venda de passagens, escala e rastreamento, e integrar tudo com o OPConecta (sistema de internet viasatélite a bordo).

“Na Ouro e Prata, buscamos constantemente maneiras de melhorar cada etapa da jornada do passageiro. Encantar o cliente é um dos nossos valores, e isso significa oferecer soluções que realmente façam a diferença na experiência de quem confiana gente para viajar”, reforça Carlos Bernaud, diretor de operações da ViaçãoOuro e Prata.

A Ouro e Prata também destaca queconta com uma equipe dedicada que atua diretamente no Centro de Controle deOperações (CCO), acompanhando em tempo real todas as informações da frota pormeio do sistema de telemetria e oferecendo todo o suporte necessário paramanter o OPMaps sempre atualizado e em pleno funcionamento.

A atualização da localização é feita a cada 30 segundos, indicando de forma clara onde o veículo se encontrae sua proximidade da próxima parada de embarque ou desembarque”, explica o gerente de TI da Ouro e Prata, Luzandro Tiebohl.