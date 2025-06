Estúdio premiado em Cannes por jogo que apoia diagnóstico do Alzheimer

O estúdio de animação Pé Grande, com sede em Porto Alegre (RS), foi um dos vencedores da edição 2025 do Cannes Lions International Festival of Creativity, um dos mais importantes prêmios da publicidade mundial, que aconteceu em Cannes, na França.

reconhecimento veio com um Leão de Prata na categoria Health & Wellness – Use of Technology, pelo game The Mind Guardian . O projeto utiliza tecnologia para detectar sinais precoces de Alzheimer e outras doenças neurológicas, com 97% de precisão. – Use of Technology,. O projetoe outras doenças neurológicas, com 97% de precisão.

“É um orgulho estar entre os premiados do Cannes Lions deste ano e voltar a trazer Leões para o Rio Grande do Sul. A Pé Grande vem crescendo e se adaptando constantemente, conquistando cada vez mais espaço em um mercado extremamente competitivo e de altíssima qualidade”, celebra Felipe Galvão, cofundador e diretor da Pé Grande.

Responsável pela animação 3D do trailer oficial de The Mind Guardian, a Pé Grande teve o desafio de traduzir visualmente o universo sensível e tecnológico do game. Todo o trabalho foi construído em diálogo com a identidade visual do jogo e em parceria com a agência Cheil Espanha, as empresas Innatial e Somos5, também espanholas, e a produtora de áudio brasileira Hefty, que assinaram outras frentes do projeto.

The Mind Guardian foi produzido para a Samsung Espanha, lançado em março deste ano e é o primeiro videogame com inteligência artificial clinicamente validado capaz de detectar sinais precoces de Alzheimer e de outras doenças neurológicas com precisão próxima a 100%. A detecção precoce do Alzheimer pode retardar o avanço da doença em até 40% e garantir até 10 anos de qualidade de vida.

LEIA TAMBÉM: Talentos seguem sendo atrativo para players de chips virem para o RS

Foram dois anos de desenvolvimento do software com médicos, professores, engenheiros de IA, desenvolvedores e psicólogos. Depois, foi testado na Espanha, na Romênia, no Chipre e na Eslovênia. Com mais de 20 mil downloads nas primeiras semanas desde que ficou disponível, recebeu avaliações excelentes. O jogo está disponível para qualquer tablet Android.



O jogo também foi reconhecido em outras premiações internacionais importantes: