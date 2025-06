Nuvemshop anuncia integração com Loggi

A Nuvemshop, plataforma de e-commerce, anunciou a integração com a Loggi, empresa de entregas, ao portfólio do Nuvem Envio.

Com isso, todos os lojistas Nuvemshop podem usar os LoggiPonto, locais para recebimento de pacotes, do conceito de Pick up and Drop off points (PUDOs), no Brasil para enviar encomendas para endereços em todo o território nacional.

A iniciativa visa ampliar as opções e facilitar a logística disponível para lojistas da plataforma, com foco em mais eficiência operacional, menores custos, agilidade nas entregas e integração com a ampla malha e cobertura de entregas em todo o território nacional.

Assim, os empreendedores e marcas online passam a ter acesso à tecnologia e à escala da Loggi sem a necessidade de contratos individuais ou volume mínimo de envios. Toda a operação é gerenciada diretamente no painel da loja, com emissão de etiquetas, rastreamento e acompanhamento centralizado.