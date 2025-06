Decisões de agora impactarão próxima década, aponta Dave Levy, da AWS

Não é sobre tecnologia. É sobre transformação e oportunidade. O vice-presidente global de Setor Público da Amazon Web Services (AWS) para América do Norte, Dave Levy, fez questão de reforçar durante o AWS DC Summit, o ponto de inflexão vivido agora.



“É hora de colocar os alicerces para o futuro. As decisões que tomarmos agora vão impactar a próxima década do setor público", destacou durante o encontro, que acontece tradicionalmente em Washington (EUA).



“Vocês estão fazendo coisas incríveis com nuvem, IA generativa, aprendizado de máquina. A revolução já passou. Agora é hora de construir", destacou para uma plateia formada por representantes do poder público, saúde, aeroespacial e educação, e que trouxe para o debate esse ano representantes de instituições como CIA, Casa Branca, Forças Armadas e empresas da área de saúde, educação e aeroespacial.

Para falar sobre presente e futuro, o executivo trouxe um fato histórico ao lembrar que, em 1791, após a Revolução Americana, foi colocada a primeira pedra fundamental, o marco que delimitaria as fronteiras de Washington D.C no Jones Point.



“Me pergunto se aquelas pessoas que colocaram esse primeiro marco imaginavam o que essa cidade se tornaria, a importância que ganharia, a influência e o poder que ainda exerce. Talvez tivessem uma visão, talvez tivessem uma intuição sobre isso, mas, de qualquer forma, elas precisavam construir algo", aponta.



Para ele, é exatamente esse lugar onde todos estamos hoje. “O ritmo de mudança é marcante. Sua organização tem uma missão, uma crença, vocês querem construir algo, e precisam começar de algum lugar. E, felizmente para todos nós, construir hoje é muito mais simples do que era há 234 anos", destacou Levy.