Cisco alcança 1 milhão de estudantes capacitados no Brasil

O Cisco Networking Academy, programa global de educação em tecnologia da Cisco, acaba de atingir a marca de um milhão de estudantes impactados no Brasil.

Presente no país há 26 anos, a iniciativa se consolidou como uma das maiores em capacitação profissional do segmento, conectando talentos com as demandas do mercado de trabalho por meio de uma ampla rede de parcerias com instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

Globalmente, o Fórum Econômico Mundial projeta a criação de 170 milhões de novos postos de trabalho até 2030, reforçando a importância de iniciativas educacionais para formar profissionais preparados para os desafios e oportunidades dessa nova era.

LEIA TAMBÉM: Conciliar potencial e riscos da IA é dilema na era digital

Os treinamentos do Cisco Networking Academy, alinhados a uma certificação internacional da indústria, têm uma alta taxa de empregabilidade, sendo que 97% dos alunos formados no Brasil informam ter conseguido um emprego ou uma oportunidade educacional.

“Estamos muito felizes em ser a fonte de capacitação profissional para um milhão de talentos brasileiros, ampliando a força de trabalho em Tecnologia no país. O Cisco Networking Academy tem impulsionado um futuro inclusivo por meio da educação e o desenvolvimento de oportunidades de carreira. Nosso compromisso é apoiar a aceleração digital do País e o desenvolvimento da próxima geração de profissionais de TI”, destaca Ricardo Mucci, presidente da Cisco Brasil.