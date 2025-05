Avaliada em R$ 470MM, Estoca quer escalar logística com IA

A Estoca, empresa de logística focada em operações de e-commerce B2C e B2B, acaba de ser avaliada em R$ 470 milhões em uma nova rodada que vai acelerar sua expansão nacional. Um dos focos para conseguir isso é garantir investimentos em Inteligência Artificial, operação de atacado (B2B) e ferramenta de inteligência de frete.

A Estoca viu sua receita crescer 3,5 vezes em 2024, superando a marca de R$ 2 bilhões em GMV (Gross Merchandise Volume, em português Volume Bruto de Mercadorias) movimentado pela plataforma.

Liderado pela brasileira Astella, uma das principais gestoras de venture capital do país, e apoiado por investidores como Y Combinator, FJ labs e Irongrey, o aporte - cujo valor não é revelado - acelera o crescimento da Estoca, que aposta que o próximo capítulo do e-commerce brasileiro será escrito não apenas com produtos melhores, mas com infraestrutura mais inteligente.

“Esta foi uma rodada estratégica. Mesmo com dinheiro em caixa da última rodada, vimos a oportunidade de levantar recursos para acelerar o crescimento das operações, já que havíamos alcançado o breakeven, mantendo o controle da empresa”, explica o cofundador e CEO da Estoca, Caio Almeida.

Além da expansão do uso de IA em toda a operação, os recursos também serão direcionados para o fortalecimento da solução de logística B2B (atacado) e o desenvolvimento de uma solução inteligente de frete que eleve a conversão dos clientes de e-commerce. A Estoca quer quadruplicar de tamanho nos próximos dois anos.

“Logística não é mais só sobre entrega, é sobre influência”, afirma Almeida. “Do checkout à eficiência do estoque, estamos construindo a infraestrutura que permite que as marcas operem de forma mais rápida, barata e inteligente”, acrescenta.

Fundada em 2020 por Caio Almeida e Rodrigo Cava, executivos com passagem por Uber Eats e Rappi, a Estoca se consolida como o backend logístico de marcas como New Balance, Ollie, Supley e uma base crescente de empresas DTC (Direct-to-Consumer). A empresa oferece soluções completas de fulfillment, realizando armazenagem, manuseio, expedição e entrega com tecnologia proprietária, além de ser a primeira plataforma logística responsável pela integração e operação das entregas da TikTok Shop no Brasil.

“O nosso diferencial é a tecnologia que conecta e orquestra todas as partes por meio de uma solução de cadeia de suprimentos na nuvem”, destaca Almeida. Com um total de 120 funcionários, a empresa atende clientes que processam de mil a 100 mil pedidos por mês, e que também possuem demandas por operações B2B.