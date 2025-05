Gerdau é a única produtora de aço entre as 100 mais inovadoras na TI

A Gerdau é a única produtora de aço entre as 100 companhias mais inovadoras no uso de TI no Brasil, segundo ranking produzido pelo IT Forum. A empresa conquistou a 36ª posição no levantamento anual, que celebra iniciativas que evidenciam o protagonismo da tecnologia no processo de inovação das empresas brasileiras.

O ranking é definido com base na pontuação das companhias que apresentam a melhor combinação entre processos e práticas no uso de ferramentas voltadas à transformação tecnológica.

O case inscrito pela Gerdau foi sobre o AI Innovation Center, uma subárea do time Global Data&AI, responsável por promover inovação intensiva em inteligência artificial, com foco na avaliação e capacitação de técnicas, capacidades, parceiros e soluções.

Os projetos desenvolvidos têm como objetivo realizar testes rápidos para validar hipóteses e demonstrar valor aos negócios por meio de soluções com IA. Para isso, é realizada uma incubação, com imersão no desafio do negócio, a fim de traçar e executar as ações mínimas necessárias para criar uma solução em até 45 dias e avaliar os resultados.

Caso aprovados, esses projetos podem ser transformados em serviços de otimização de processos para a própria empresa, bem como para clientes e fornecedores.

Criado em 2024, o AI Innovation Center já foi responsável por criar e aprimorar processos em diversas áreas da companhia, como cadeia de suprimentos, operações industriais, controle e gerenciamento de estoques de sucata, entre outros.

Um dos exemplos é o sistema de leitura de normas técnicas por meio de inteligência artificial, desenvolvido para clientes da Gerdau. Entre as vantagens proporcionadas por esse tipo de modelo estão a personalização, maior eficiência e precisão, além da aprendizagem contínua, além de ser possível identificar maior flexibilidade para ajustes de layout e uma arquitetura de dados mais simplificada.

“A Gerdau está se tornando mais tech-powered, integrando inovações digitais e tecnológicas em seus processos. O AI Innovation Center é uma iniciativa importante para desenvolver soluções para os clientes, reconhecendo o esforço dos mais de 30 mil colaboradores”, destaca o diretor de TI e Digital da Gerdau, Gustavo França.

“O próximo passo do AI Center, é expandir o uso de IA para outras áreas de negócios e operações, com novas parcerias em tech, além de amplificar o letramento e cultura em IA garantindo que as soluções de IA continuem a agregar valor aos colaboradores e clientes da Gerdau”, finaliza o líder global de Dados & AI da Gerdau, Rodrigo Silveira.