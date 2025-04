IP Canoas escolhe TIM para levar iluminação inteligente em Canoas

Canoas, um dos municípios mais afetados pelas inundações de 2024, vai adotar uma tecnologia de iluminação pública inteligente a partir de uma oferta da IP Canoas, concessionária de iluminação pública formada pelas empresas STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A., GCE, RH Engenharia, Fortnort, Henerge e Expresso Charqueadas, em parceria com a TIM.

O projeto, viabilizado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) e iniciado no ano passado, contempla a modernização de mais de 30 mil pontos de iluminação em áreas estratégicas da cidade, que serão entregues em junho deste ano, contribuindo para maior eficiência energética e aprimoramento da infraestrutura urbana.

Com dispositivos e a plataforma de gestão de serviço fornecidos pela TIM, a solução TIM Smart Lighting permite o acompanhamento em tempo real do consumo, controle de luminosidade e manutenção preventiva, garantindo redução de custos operacionais para a administração municipal.

"A modernização da iluminação pública vai muito além da economia de energia. A TIM tem ampliado sua experiência nesses projetos para fomento ao desenvolvimento das cidades inteligentes, contribuindo para a melhoria na vida das pessoas", comenta Paulo Humberto Gouvea, diretor de soluções corporativas da TIM Brasil.

As luminárias conectadas coletam e transmitem os dados de todas as funcionalidades para nuvem ou uma plataforma, usando a rede 4G NB-IoT da TIM. A partir disso, geram informações como os índices de manutenção e custo operacional, além de oferecer maior eficiência, segurança e gestão dos ativos, resultando em um aumento significativo da satisfação do município.

A solução possibilita a dimerização e eficiência na manutenção preditiva. Outra importante funcionalidade é a geolocalização, que permite uma gestão mais eficiente dos ativos.

Hoje, a operadora conta com mais de 340 mil pontos de iluminação inteligente comercializados pelo Brasil. A solução foi desenvolvida em parceria com a M2M Telemetria, empresa brasileira especializada no setor de Utilities e Smart Cities.

Além de impulsionar a modernização da iluminação pública, o projeto abre caminho para novas iniciativas de transformação digital na região sul do país. “Ficamos felizes pela escolha da TIM como parceira da IP Canoas. Isso nos impulsiona a seguir trabalhando para ser a principal escolha em Parcerias Público-Privadas, por meio do incremento de soluções de eficiência energética em iluminação pública”, reforça.

A implementação também reforça a importância da inovação como aliada na construção de cidades mais seguras e sustentáveis.

“Canoas será a primeira cidade deste porte a ter 100% dos pontos de iluminação pública modernizados com telegestão, e isso nos dá muitas possibilidades de tornar Canoas uma cidade não só mais iluminada, mas também mais segura, sustentável e inteligente”, destaca Daniella Cordeiro, diretora operacional da IP Canoas.

O prefeito de Canoas, Airton Souza, também destaca a importância do projeto para a cidade. "Essa parceria representa um marco importante para a reconstrução e o futuro de Canoas. Após os desafios enfrentados com as enchentes de 2024, modernizar a iluminação pública com tecnologia de ponta é um passo decisivo rumo a uma cidade mais segura, eficiente e preparada para o futuro”, avalia.