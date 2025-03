Sistema Ocergs lança programa para conectar cooperativas

Com investimento estimado em R$ 1 milhão, o Sistema Ocergs lançou durante evento no Instituto Caldeira um programa de inovação para conectar cooperativas gaúchas a startups. A iniciativa tem como objetivo impulsionar soluções aplicáveis aos desafios do setor cooperativista.

“Sempre pensamos em inovação orientada para resultados. A ideia é que as soluções implementadas pelo programa possam melhorar a eficiência operacional, as questões de sustentabilidade, a receita das cooperativas e a experiência do cooperado”, destaca o coordenador de Inovação do Sistema Ocergs, Carlos Alberto Oliveira.

O InovaCoopRS Conexão com Startups terá duração de aproximadamente um ano e contará com seis etapas: inscrição e seleção de cinco desafios apresentados pelas cooperativas; chamamento de startups; identificação das propostas mais aderentes; trabalho para amadurecimento da solução; realização das provas de conceito e apresentação dos resultados.

Podem participar as cooperativas registradas e regulares junto ao Sistema Ocergs e que atendam aos critérios previstos no regulamento.

O processo será conduzido pela Liga Ventures, empresa com expertise em inovação contratada pelo Sistema Ocergs. As provas de conceito, de até R$ 100 mil cada, também serão majoritariamente financiadas pelo Sistema, com recursos do Sescoop/RS destinados ao programa pelo Conselho de Administração.

As inscrições dos desafios — um por cooperativa — estão abertas até o dia 27 de abril e podem ser feitas pelo site do InovaCoopRS Conexão com Startups. A lista final com os desafios e cooperativas selecionadas será divulgada no dia 19 de maio.