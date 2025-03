Growdev tem 120 bolsas de formação exclusivas para mulheres

Com o objetivo de gerar impacto social e promover inclusão no setor de tecnologia, a Growdev, empresa de formação e soluções tech de Campo Bom (RS) lançou o programa Starter+.

A iniciativa oferecerá bolsas integrais e parciais ao longo de 2025 para mulheres, pessoas negras e LGBTQIA+. Neste primeiro momento, o processo seletivo está aberto para 120 vagas exclusivas para mulheres.

Além de qualificar mão de obra para o setor de tecnologia no Brasil, o programa Starter+ busca reduzir desigualdades e facilitar a entrada de grupos sub-representados, como mulheres, pessoas negras e LGBTQIA+, no mercado de TI. A edição inicial do projeto foca na capacitação feminina, atendendo à crescente demanda por profissionais qualificados em desenvolvimento front-end.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial, o desenvolvimento de novas tecnologias deverá criar 78 milhões de postos de trabalho em 55 países até 2030. A maior parte dessas oportunidades, segundo o levantamento, estará concentrada no setor de TI, com uma crescente demanda por especialistas em big data, Inteligência Artificial (IA), desenvolvedores de software e aplicações, e engenheiros de fintech, entre outros.

Para Fernanda Fernandes, líder do projeto, a formação nessa área oferece melhores oportunidades de emprego, maior segurança financeira e flexibilidade na carreira.

“O Starter+ oferece capacitação técnica alinhada ao mercado, permitindo que pessoas de grupos minorizados, como as mulheres, ingressem e cresçam profissionalmente na área de TI”, destaca.

A profissional de RH da Growdev reforça que a inclusão sempre fez parte do DNA da empresa e que a iniciativa reafirma esse compromisso. “Ao oferecermos bolsas exclusivas para mulheres, estamos impulsionando a criação de um ambiente mais diverso e igualitário no setor de tecnologia, além de abrir novas oportunidades para talentos historicamente sub-representados”, afirma Fernandes.

As inscrições estão abertas até o dia 21 de março e podem ser realizadas pelo site www.growdev.com.br/formacoes/starter-plus. Para participar, as candidatas devem atender a uma série de requisitos, como ser mulher (cis ou trans), ter 16 anos ou mais, estar cursando o 3º ano do ensino médio ou já ter concluído, além de possuir acesso a um computador e à internet para realizar a formação.

A seleção será baseada na pontuação obtida em quatro etapas: aprovação no curso gratuito “CODAÍ 2.0 - Primeiros passos no Front-End”, testes de soft skills e lógica, e um vídeo de apresentação.