Startup de cannabis medicinal quer crescer R$ 3 milhões em 2025

A Humora, startup que combina produtos à base de cannabis e fitoterápicos para bem-estar, prevê superar R$ 3 milhões de faturamento em 2025.



A operação vem de um bom resultado: aumento de 650% na receita no último ano, impulsionado pelo lançamento de novos produtos, como a Humora Boreal e pelo avanço do mercado de cannabis medicinal no Brasil.

Segundo o anuário de 2024 da Kaya Mind, especialista em dados e insights do setor, cerca de 672 mil pessoas no país já utilizam derivados da planta para fins medicinais – um aumento de 56% em relação a 2023.