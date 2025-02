Renner alcança 100% de digitalização dos processos em loja

A Renner alcançou a marca de 100% dos processos de loja com digitalização. Com isso, todos os procedimentos necessários para o funcionamento do ponto de venda, desde o backoffice até a finalização da compra, hoje são de alguma forma suportados por ferramentas digitais.De acordo com a empresa, a estratégia aumenta a eficiência e a agilidade da operação, permitindo que o colaborador foque cada vez mais no atendimento e no encantamento do cliente.Em quatro anos, houve ganho de produtividade de mais de 60% na reposição de produtos na área de vendas e de quase 50% nas atividades de remarcação.Já no checkout dos consumidores, a incorporação de modalidades digitais não só aumentou a produtividade desta etapa em cerca de 40%, como também garantiu maior autonomia e protagonismo para o público na sua jornada em loja.