Com 25% de crescimento no número de clientes e 50% de aumento da base de distribuidores homologados, o Colecta fecha 2024 como a unidade de negócios de resultados mais positivos do Grupo eSales. Na comparação com 2023, a plataforma desenvolvida para otimizar operações de vendas de grandes indústrias e varejistas encerra o ano com um incremento de 46% no faturamento.