Distrito lança ‘Fábrica de IA’ para corporações

Referência em inovação e transformação digital, o Distrito esta trazendo para o mercado a AI Factory, uma fábrica de implementação de inteligência artificial para grandes empresas.

Fundada como uma unidade de negócios independente, a AI Factory tem como intuito reduzir custos, maximizar receita, criar novos produtos e melhorar a experiência do cliente por meio de IA gerando vantagens competitivas relevantes para empresas de quaisquer segmentos.

Entre os clientes da AI Factory estão Honda, Copastur, Lifetime Investimentos, Multilog e Boeringer Ingelheim. Alguns destes projetos são realizados em conjunto com as engenharias de BigTechs como Microsoft, Oracle e AWS.

“A inteligência artificial será responsável pela maior transformação de mercados e da sociedade que já existiu. Com isso, será necessário um novo ciclo de investimentos em tecnologia para adaptar o mundo a este novo contexto. Para as empresas, a evolução da IA representa um salto em eficiência operacional, automação de tarefas complexas e personalização em massa, transformando desde cadeias de produção até a experiência do cliente”, explica o fundador e CEO do Distrito, Gustavo Gierun.

O AI Factory foi testado durante 10 meses antes de entrar em operação e foi desenvolvido a partir do GenAI Lab, laboratório de experimentação criado pelo Distrito e dedicado ao desenvolvimento de produtos e pesquisa de IA entre startups, BigTechs, fundos de investimento e corporações latino-americanas.

O cofundador e CIO de Distrito, Gustavo Araujo, reforça que a iniciativa nasceu da necessidade crescente de grandes empresas por implementações de soluções de IA que fossem verdadeiramente escaláveis e customizadas para suas realidades.

“Enquanto o GenAI Lab trabalha a criação e validação de novas soluções, o AI Factory implementa projetos que demandam alta escala e personalização para resolução de uma demanda de impacto em grandes empresas”, analisa.

As entregas vão desde treinamento e capacitação de times até automações complexas com agentes de inteligência artificial, sistemas de atendimento, copilotos de vendas e geração de inteligência de negócios por meio de análise de dados.

Com mais de 70 projetos concluídos em IA, o Distrito quer avançar no ecossistema de inovação como um dos maiores integradores do mercado, com soluções de AI já validades para áreas como Marketing, Jurídico, Back Office, Vendas, Atendimento, entre outras.

“Já estamos desenvolvendo projetos desde o início de 2024 com cases em bancos, indústrias, grupos educacionais, construtoras e farmacêuticas. Os resultados dos projetos entregues são animadores. É possível alcançar até 80% de ganho em velocidade e custo, o que é um impacto brutal quando aplicado ao core business”, ressalta Araújo.