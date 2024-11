Alelo lança pagamento por aproximação na carteira do Google

A Alelo, empresa de benefícios e gestão de despesas corporativas, está disponibilizando o pagamento digital por aproximação na carteira do Google, via Google Pay. A ferramenta está disponível para usuários das soluções Alimentação, Refeição e Tudo (com status ativo), tanto para titular quanto para adicionais.

O acesso pode ser feito via Android com tecnologia Near Field Communication (NFC), em português, entre dispositivos celulares ou smartwatches, sem a necessidade de cabos ou fios.

“Como mais de 70% da nossa base é de usuários de Android, optamos pela Google, para entregar a democratização da digitalização do meio de pagamento, adicional ao QRCode, que já disponibilizamos. Com isso, vamos aumentar a proposta de valor dos nossos produtos e expandir as possibilidades aos nossos clientes B2B e B2C”, explica a diretora comercial da Alelo, Pricila Medina.

Para usufruir desta nova forma de transação, basta ter o aplicativo Meu Alelo ou o app Carteira do Google, do Google Pay, instalados no celular. Após incluir os dados do cartão, será possível utilizar também o pagamento digital, sem contato, nos estabelecimentos que tenham, a princípio, maquininhas da Cielo e Getnet.