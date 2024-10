Sirros IoT vence a seletiva regional do Prêmio Sebrae Startups

A Sirros IoT, de Novo Hamburgo, foi a vencedora do Prêmio Sebrae Startups. A seletiva regional foi realizada durante a 33ª Mercopar, e a premiação aconteceu no Espaço Inovação, último dia da feira. Em segundo lugar, classificou-se a startup Urupê e, em terceiro, a Protege Química.



A startup está no mercado há oito anos e atua com o fornecimento de tecnologia e funcionalidades para a coleta de dados do chão de fábrica. “Oferecemos conectividade e dados em tempo real para que os nossos clientes consigam chegar na indústria 4.0”, explica Iuri Pereira, líder comercial da empresa. A Sirros IoT tem entre 45 e 50 clientes e o foco está em empresas de grande porte.

O anúncio foi feito pelo diretor superintendente do Sebrae RS, Ariel Berti, ao lado de Carlos Aranha, gerente de Inovação do Sebrae RS. “Estamos aqui para reconhecer que a inovação é feita para resolver problemas e trazer condições de vida melhores para as pessoas”, afirmou Berti.



As três startups melhor classificadas estão classificadas para a final gaúcha do Prêmio Sebrae Startups 2025, que será realizada na Gramado Summit, no ano que vem.