Big Four anunciam investimentos bilionários em inteligência artificial

Na corrida pela liderança em inteligência artificial (IA), as quatro maiores consultorias do mundo — Deloitte, EY, KPMG e PwC — anunciaram investimentos bilionários na área, de acordo com relatório da CB Insights. Somando as quantias divulgadas, as Big Four devem direcionar cerca de US$ 7,8 bilhões para projetos relacionados à inteligência artificial.

Em abril, a Deloitte anunciou um investimento de US$ 2 bilhões para o desenvolvimento de aplicações específicas para o setor (incluindo IA). A companhia já havia lançado um programa de capacitação de US$ 1,4 bilhão em dezembro de 2022. A EY está investindo US$ 1,4 bilhão na criação de sua plataforma de capacitação, a EY.ai, lançada em setembro de 2023.

Enquanto isso, a KPMG destinou US$ 2 bilhões, em parceria com a Microsoft, para aprimorar serviços de IA e nuvem ao longo de cinco anos, com a expectativa de gerar US$ 12 bilhões em receita. Por sua vez, a PwC anunciou um investimento de US$ 1 bilhão em IA generativa para suas operações nos Estados Unidos nos próximos três anos.

A Microsoft e a OpenAI são protagonistas nesse cenário. As quatro firmas estão utilizando modelos de IA desenvolvidos pelas marcas em vários projetos. O Instituto de IA da Deloitte, por exemplo, lançou um copiloto de IA generativa para seus colaboradores, baseado em tecnologias da OpenAI, em janeiro de 2024.

A EY se uniu à Microsoft para lançar um chatbot de folha de pagamento com IA generativa, enquanto a KPMG integrou a tecnologia de IA da Microsoft em suas operações, com projeções de crescimento significativo. A PwC, em uma movimentação estratégica, tornou-se a primeira revendedora oficial da OpenAI e sua maior usuária corporativa em maio de 2024.