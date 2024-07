Venture capital atinge US$ 65,7 bi no mundo, crescimento de 8%

O financiamento global de venture capital cresceu 8% no segundo trimestre de 2024, em relação ao trimestre anterior, atingindo US$ 65,7 bilhões.

No entanto, o número de negócios caiu pelo nono trimestre consecutivo, totalizando 6.230, uma queda de mais de 50% em comparação com o pico no primeiro trimestre de 2022.

Os dados do segundo trimestre de 2024 são do relatório "State of Venture Q2 2024" da CB Insights.

Entre as principais verticais de crescimento e que lidera, claro, é a de Inteligência Artificial (IA). As startups de IA capturaram quase um terço de todo o financiamento de VC, estabelecendo um novo recorde trimestral. O setor atraiu US$ 18,3 bilhões no segundo trimestre, impulsionado por grandes negócios, incluindo a xAI de Elon Musk e Scale, CoreWeave, entre outros.

LEIA TAMBÉM: Transformação digital é o novo status quo nos governos da AL

As fintechs tiveram um financiamento total de US$ 8,9 bilhões distribuídos em 817 negócios - o setor continua a ser um dos principais focos dos investidores.

O setor de retailtech, as startups de varejo, receberam US$ 5,6 bilhões em 472 negócios, destacando seu papel crescente na economia digital.



Análise regional

Estados Unidos continuam a liderar o mercado de venture capital, representando 39% do total global de saídas (incluindo M&A e IPOs). O financiamento de VC no país subiu para US$ 39 bilhões em Q2 2024, e 2.419 negócios realizados.

A Europa também teve um desempenho robusto, igualando os EUA em termos de saídas, com destaque para IPOs e aquisições significativas. O financiamento no continente atingiu US$ 14 bilhões.

A Ásia viu uma queda de 13% no financiamento trimestral, totalizando US$ 9,7 bilhões. Esta foi a primeira vez em uma década que o financiamento na região caiu abaixo de US$ 10 bilhões, principalmente devido a uma redução acentuada na China. No entanto, países como Índia, Singapura e Japão viram aumentos significativos nos investimentos.

Na América Latina, o financiamento de venture capital foi relativamente modesto, com US$ 0,8 bilhão investido em 123 negócios. A região continua a atrair interesse, especialmente em setores como fintech e retailtech.

Embora ainda represente uma pequena fração do mercado global, a África mostrou sinais de crescimento, com US$ 0,2 bilhão investido em 81 negócios. O continente está emergindo lentamente como um novo destino para investidores de venture capital.

Oceania teve um desempenho discreto, com um total de US$ 0,7 bilhão investido em 91 negócios. A região, no entanto, está começando a atrair mais atenção, especialmente em tecnologia limpa e startups de impacto social.

Os números do investimento de risco



US$ 65,7 bilhões

Financiamento de risco global subiu 8% no segundo trimestre, alcançando US$ 65,7 bilhões. Apesar desse impulso, os negócios caíram pelo nono período consecutivo, para 6.230. O volume é menor que metade do que era no seu auge, no primeiro trimestre de 2022.

US$ 14,4 milhões

Com US$ 14,4 milhões, a média dos negócios realizados em 2024 até agora cresceu 17% em relação a 2023. Mesmo de uma forma mais cautelosa em função do ambiente de investimento, o negócios que aconteceram foram maiores em volume.

28%

Do total de dólares de VC, 28% foram para as startups de IA. No segundo trimestre de 2024, startups de IA capturam quase um terço de todo o financiamento de capital de risco – a maior participação trimestral em registro. Essas empresas atraíram US$ 18,3 bilhões no período, aumento de 32% no trimestre.

39%

A participação dos EUA nas saídas globais foi de 39%, incluindo fusões e aquisições e IPOs. O segundo trimestre de 24 incluiu IPOs de Tempus e Rubrik – ambas avaliada em mais de US$ 5 bilhões – como bem como o aquisição da Motional pela Hyundai Hyundai, chegando a US$ 4,1 bilhões.